Мария Степанова стала лауреатом литературной Бермановской премии

Российская поэтесса и прозаик Мария Степанова стала лауреатом шведской литературной Бермановской премии за 2023 год. Премия, основанная в Швеции в 2020 году, присуждена за книгу "Памяти памяти", которая получила высокую оценку многих литературных критиков на Западе и, помимо прочего, входила в шорт-лист Международной Букеровской премии.

Как отмечается на сайте премии, Степанова, которая известна также как эссеист, была одной из первых известных в мире российских писателей, публично выступивших с протестом против вторжения в Украину. Широкую известность на Западе получило её англоязычное эссе "Война путинского воображения", опубликованное в Financial Times в первые дни войны. Степанова сейчас живёт в Берлине.

Сумма Бермановской премии составляет 750 тысяч шведских крон (примерно 65 тысяч евро), её присуждают за произведения любых жанров, в которых - в современном гуманистическом контексте - отражается еврейская традиция.