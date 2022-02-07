В Москве по обвинению в "пропаганде нацизма" задержана Мария Алёхина

В Москве по обвинению в "пропаганде нацизма" задержана участница панк-проекта Pussy Riot Мария Алёхина.

В понедельник Алёхина пришла в инспекцию ФСИН, которая регулярно проверяет её на соблюдение правил отбывания наказания по так называемому "санитарному делу". На выходе после проверки участницу Pussy Riot ждали полицейские, которые посадили её в автозак и отвезли в ОВД по Тверскому району, где на задержанную был составлен административный протокол. Алёхина пробудет в отделе полиции до суда, который назначен на вторник. Ей грозит крупный штраф или арест сроком до 15 суток.

Со слов участницы Pussy Riot, протокол по статье о публичной демонстрации нацистской символики составлен на неё за публикацию в инстаграме семилетней давности с фотографией девушек в платьях и подписью, в которой содержались индийские символы, в том числе свастики.

В прошлом году суд признал Алёхину виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло угрозу массового заболевания людей, на митинге в поддержку Алексея Навального. Участницу Pussy Riot приговорили к одному году ограничения свободы. Также она неоднократно подвергалась административным арестам за оппозиционную деятельность.