Марко Рубио и Сергей Лавров провели двустороннюю встречу

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели двустороннюю встречу на полях Регионального форума АСЕАН по безопасности в Куала-Лумпуре.

По сообщениям информационных агентств, встреча продолжалась 50 минут. Среди тем обсуждения были война России против Украины, ситуация вокруг Ирана и Сирии, вопросы связанные с нормализацией работы дипломатических миссий двух стран. Российская сторона также поднимала вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США.

Лавров и Рубио "подтвердили взаимное стремление к мирному разрешению конфликтов, восстановлению российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, а также содействию свободным контактам между обществами двух стран", говорится в заявлении МИД России.

Переговоры Рубио с Лавровым состоялись спустя несколько часов после очередной масштабной атаки России на Киев, в результате которой погибли как минимум два человека. Ранее президент США Дональд Трамп резко раскритиковал действия российского лидера Владимира Путина, касающиеся продолжения боевых действий в Украине, заявив также о планах увеличения военной помощи Киеву.

Рубио и Лавров встречались в последний раз в феврале в Саудовской Аравии, они также поддерживают регулярные телефонные контакты. После Малайзии Лавров отправится в Северную Корею с которой Россия продолжает укреплять военное сотрудничество.