Марокко приняло помощь от Испании, Британии, ОАЭ и Катара

Марокко, пострадавшее от разрушительного землетрясения, приняло помощь от четырёх стран - Испании, Катара, Объединённых арабских эмиратов и Великобритании. Об этом вечером в воскресенье сообщило министерство внутренних дел страны. Сообщается, что в Марокко отправились команды спасателей из этих стран, кроме того, они направили в королевство гуманитарную помощь.

Помощь предлагают и другие страны, включая Францию, США и Израиль.

Число жертв землетрясения, по последним данным властей, к вечеру воскресенья достигло 2122. Ранены более 2 тысяч. Продолжаются спасательные работы. В стране был объявлен трёхдневный траур.

Нынешнее землетрясение, произошедшее поздней ночью в пятницу, стало самым мощным в стране за более чем полвека. По оценкам экспертов, число погибших может возрасти, поскольку спасатели пока не могут добраться до труднодоступных районов. Король Марокко Мохаммед VI мобилизовал армейские поисково-спасательные команды для поиска выживших. Задействованы вертолёты и беспилотники.

Как пишет Reuters , в Марракеше землетрясение вызвало разрушения в исторической медине – старой части города, популярной как у местных, так и иностранных туристов. В субботу люди бродили по медине, делая фотографии разрушений. При этом там по-прежнему работали популярные рестораны.

Соболезнования и слова поддержки марокканцам поступают со всего мира. С заявлениями выступили также папа римский Франциск, президент Украины Владимир Зеленский. Алжир, разорвавший дипломатические отношения с Марокко в 2021 году, заявил, что глубоко соболезнует "братскому марокканскому народу" в связи с трагедией. Телеграмму с соболезнованиями направил и президент России Владимир Путин.