Марш антиподов
Правительство и спецслужбы Австралии крайне озабочены внезапным ростом в обществе идей радикального национализма. Недавно по всей стране десятки тысяч человек вышли на антииммигрантские митинги под лозунгами вроде "Отправьте их обратно". Насколько велика проблема и где искать ее корни?
Выпуски
27 августа 2025
Наследники Молотова и Громыко
20 августа 2025
Приказ отдан
13 августа 2025
Мрачный союзник Кремля
06 августа 2025
Иран превыше всего?
30 июля 2025
Фокусы Лукашенко
23 июля 2025
Ясные знаки?