"Марш миллиона сердец": крупнейшая манифестация оппозиции в Варшаве

В Варшаве в воскресенье 1 октября, за две недели до парламентских выборов, прошла массовая манифестация оппозиции. Акция получила название "Марш миллиона сердец". По оценкам городских властей, число участников демонстрации действительно могло достигнуть миллиона человек. Её уже называют крупнейшей демонстрацией в истории столицы Польши.

Организатором "Марша миллиона сердец" стала крупнейшая оппозиционная сила - "Гражданская платформа". Акция готовилась несколько месяцев. Участники с красно-белыми национальными флагами заняли аллеи и площади в центре Варшавы. "Невозможное стало возможным. Когда я вижу эти сердца, когда я вижу эти сотни тысяч улыбающихся лиц, я чувствую, что наступает переломный момент в истории нашего отечества", – заявил председатель "Гражданской платформы" Дональд Туск, начиная акцию протеста.

В тот же день в Катовице на юге Польши прошёл съезд правящей правоконсервативной партии "Право и справедливость" с участием около 10 тысяч человек. Организаторы назвали его "крупнейшим съездом в истории польской политики". Ораторы критиковали оппозицию, лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский заявил, что по его данным в манифестации в Варшаве участвовали только 60 тысяч человек.

Выборы в Польше пройдут 15 октября. Опросы показывают, что "Право и справедливость" и его союзники лидируют, но могут и не получить большинства. Оппозицию составляют различные политические силы, которые, однако, объединены стремлением не допустить продолжения власти правых консерваторов. Туск и его сторонники обвиняют "Право и справедливость" в стремлении вывести Польшу из Евросоюза, ещё более ограничить права женщин и меньшинств. Правящая партия, в свою очередь, обвиняет оппозицию в прогерманской, а иногда и пророссийской позиции (хотя практически все ведущие политические силы выступают с резкой критикой Кремля), а также в намерении открыть в Польшу дорогу иммигрантам.