В Амурской области по обвинению в госизмене арестован машинист РЖД

В Амурской области по обвинению в госизмене арестован 47-летний машинист "Российских железных дорог" Остап Демчук, сообщает Baza. Его подозревают в финансировании Вооружённых сил Украины.
По данным СМИ, Демчука задержали 14 июня. Следствие считает, что с сентября прошлого года по январь нынешнего он переводил деньги, которые затем использовались в интересах ВСУ.
Машинисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
- Правозащитники отмечают, что в России в последнее время резко возросло количество уголовных дел, возбуждаемых по статье уголовного кодекса о госизмене. Если за весь 2022 год были возбуждены 22 таких дела, что уже было рекордом в новейшей истории, то в текущем году этот показатель был достигнут к июню. Для сравнения: за предыдущие 25 лет, с 1997 по 2021 годы, в госизмене обвинили 117 человек.
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