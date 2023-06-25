В Амурской области по обвинению в госизмене арестован машинист РЖД

В Амурской области по обвинению в госизмене арестован 47-летний машинист "Российских железных дорог" Остап Демчук, сообщает Baza. Его подозревают в финансировании Вооружённых сил Украины.

По данным СМИ, Демчука задержали 14 июня. Следствие считает, что с сентября прошлого года по январь нынешнего он переводил деньги, которые затем использовались в интересах ВСУ.

Машинисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.