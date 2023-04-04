Машу Москалёву не отдадут матери. Ей ищут замещающую семью

Школьницу Машу Москалёву, чей отец Алексей Москалёв ранее был осуждён на два года по статье о дискредитации российской армии, не отдадут родной матери. Ей ищут замещающую семью. Об этом заявила заявила омбудсмен Мария Львова-Белова, сообщает Русская служба Би-би-си.
Львова-Белова утверждает, что ездила к Москалёвой в приют в городе Ефремов Тульской области и общалась с ней. По её словам, сейчас 13-летней школьнице, нарисовавшей в прошлом году антивоенный рисунок на уроке, подбирают семью для временной опеки.
Мать Москалёвой Ольга Ситчихина недавно заявила, что готова забрать дочь к себе. Она не занималась воспитанием ребёнка с двух лет и сейчас живет в Тамбовской области с 17-летней дочерью от другого брака. Однако, по словам российского омбудсмена, теперь об этом речи не идёт, потому что изначально Ситчихина сама отказалась взять дочь на воспитание после ареста бывшего мужа и написала заявление о помещении ребёнка в приют. Львова-Белова утверждает, что Ситчихина несколько раз обещала приехать к дочери, но так и не вышла с ней на контакт. Другие родственники Москалёвой также не стали брать ребёнка под опеку.
- Весной прошлого года школьница из Тульской области Маша Москалёва нарисовала на уроке антивоенный рисунок. Учительница рисования рассказала об этом директору школы, та обратилась в полицию. В квартире у Москалёвых прошёл обыск.
- В соцсетях отца полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Алексея Москалёва сначала составили протокол по статье Административного кодекса о дискредитации российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по этому же обвинению.
- 28 марта Ефремовский районный суд приговорил Москалёва к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, поскольку за день до этого сбежал из-под домашнего ареста. Позднее Москалёва задержали в Минске сотрудники белорусского МВД.
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