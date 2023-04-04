Машу Москалёву не отдадут матери. Ей ищут замещающую семью

Школьницу Машу Москалёву, чей отец Алексей Москалёв ранее был осуждён на два года по статье о дискредитации российской армии, не отдадут родной матери. Ей ищут замещающую семью. Об этом заявила заявила омбудсмен Мария Львова-Белова, сообщает Русская служба Би-би-си.

Львова-Белова утверждает, что ездила к Москалёвой в приют в городе Ефремов Тульской области и общалась с ней. По её словам, сейчас 13-летней школьнице, нарисовавшей в прошлом году антивоенный рисунок на уроке, подбирают семью для временной опеки.

Мать Москалёвой Ольга Ситчихина недавно заявила, что готова забрать дочь к себе. Она не занималась воспитанием ребёнка с двух лет и сейчас живет в Тамбовской области с 17-летней дочерью от другого брака. Однако, по словам российского омбудсмена, теперь об этом речи не идёт, потому что изначально Ситчихина сама отказалась взять дочь на воспитание после ареста бывшего мужа и написала заявление о помещении ребёнка в приют. Львова-Белова утверждает, что Ситчихина несколько раз обещала приехать к дочери, но так и не вышла с ней на контакт. Другие родственники Москалёвой также не стали брать ребёнка под опеку.

Весной прошлого года школьница из Тульской области Маша Москалёва нарисовала на уроке антивоенный рисунок. Учительница рисования рассказала об этом директору школы, та обратилась в полицию. В квартире у Москалёвых прошёл обыск.

В соцсетях отца полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Алексея Москалёва сначала составили протокол по статье Административного кодекса о дискредитации российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по этому же обвинению.

28 марта Ефремовский районный суд приговорил Москалёва к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, поскольку за день до этого сбежал из-под домашнего ареста. Позднее Москалёва задержали в Минске сотрудники белорусского МВД.

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