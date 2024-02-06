Маск пообещал не блокировать интервью Путина Такеру Карлсону

Владелец соцсети Х Илон Маск пообещал американскому журналисту Такеру Карлсону не блокировать видео с интервью президента России Владимира Путина. Об этом Карлсон рассказал в анонсирующем интервью видеролике.

Карлсон — бывший ведущий телеканала Fox, запустивший авторскую программу в Х. Он прибыл в Москву для разговора с Путиным в начале февраля. Его интервью станет первым разговором западного журналиста с Путиным один на один после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Визит журналиста активно освещается российскими околокремлёвскими медиа и блогерами. По утверждению Карлсона, он сам заплатил за поездку. "Мы здесь не потому что любим Владимира Путина, а потому что любим Соединённые Штаты", — заявил журналист, объяснивший интервью желанием представить аудитории все стороны войны в Украине. Он сообщил, что подал запрос и на интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ролике Карлсона не говорится, поговорил ли он уже с Путиным. Кремль интервью не комментировал. Бывший главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов 6 февраля намекнул в соцсетях без указания источника, что запись уже состоялась.