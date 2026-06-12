Маск стал первым в истории триллионером после IPO SpaceX

Американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером после старта торгов акциями аэрокосмической компании SpaceX.

В четверг в рамках первичного размещения акций (IPO) компания разместила 555,6 миллиона акций по цене 135 долларов за штуку. Как отмечает Reuters, IPO SpaceX стало крупнейшим в мировой истории. Предыдущий рекорд принадлежал саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Она вышла на биржу в 2019 году.

В пятницу акции начали торговаться на бирже Nasdaq, открывшись с ростом на 11% до $150 за акцию. Рыночная капитализация компании превысила 2 триллиона долларов.

По данным Forbes, состояние Маска выросло до 1,1 триллиона долларов.