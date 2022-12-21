Маск уйдёт с поста главы Twitter, когда найдёт "дурака" на эту должность

Илон Маск объявил, что уйдет с поста главы Twitter - но только после того как найдет "того дурака, который согласится взяться за эту работу".

Сам он после этого останется "руководить только командами по программному обеспечению и серверам", - написал Макс в комментарии к запущенному им в воскресенье опросу на тему, следует ли ему остаться во главе купленной им корпорации Twitter - владельца одноимённой социальной сети.

Сообщается, что в опросе приняли участие 17 с половиной миллионов пользователей. Однако не исключено, что среди голосовавших было много ботов.

Большинство пользователей, принявших участие в опросе, высказались за уход Маска с поста генерального директора. Перед опросом Маск обещал руководствоваться его результатами. Но после его окончания довольно долго не писал ничего конкретного о том, собирается ли он все-таки в отставку.

Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов. Он обещал радикально перестроить работу социальной сети, но все попытки обернулись громкими скандалами, среди которых увольнение сотрудников, введение платной верификации пользователей, разблокирование аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. На днях возмущение многих пользователей вызвало объявление корпорации о том, что она будет блокировать аккаунты пользователей, которые будут давать ссылки на свои аккаунты в других соцсетях, включая фейсбук и инстаграм. Впоследствии это объявление исчезло из твиттера, а Маск принёс извинения .

Сам миллиардер, ставший знаменитым прежде всего как глава корпораций Tesla и SpaceX, объясняет свои шаги стремлением защитить свободу слова. Предыдущее руководство Twitter он обвинил в цензуре, в том числе по политическим мотивам.