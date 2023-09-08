Маск заявил, что система Starlink изначально не работала в Крыму

Владелец компании Space X, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не ограничивал украинской армии доступ к Starlink в районе аннексированного Россией Крыма, так как он изначально не был активирован в этом регионе.

"SpaceX ничего не деактивировала", — написал Маск в социальной сети Х (так теперь называется твиттер).

Маск подтвердил, что украинские власти направляли ему экстренный запрос на активацию Starlink "на всем пути до Севастополя", однако он отказался это сделать. "Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы замешана в крупном военном акте и эскалации конфликта", - утверждает Маск.

Накануне телекомания CNN сообщила, что в прошлом году Маск тайно распорядился отключить предоставляемую его компанией украинским военным спутниковую связь Starlink в районе аннексированного Крыма, чтобы не дать Украине осуществить нападение на российский Черноморский флот в Севастополе при помощи надводных дронов. Такое утверждение содержится в биографической книге о Маске, которая должна выйти в свет в США 12 сентября. Книгу написал известный автор биографий Уолтер Айзексон.

Как утверждает автор биографии Маска, бизнесмен велел инженерам своей компании отключить связь, поскольку опасался, что российские военные могут ответить на массированный удар по Черноморскому флоту ядерным ударом. Утверждается, что у Маска сложилось впечатление, что это возможно, после общения с высокопоставленными российскими представителями.

Украинские представители, как утверждается, пытались убедить миллиардера изменить решение, но тот стоял на своём. "Starlink был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к Интернету в школе, творить мирные дела, а не наносить удары дронами", – якобы заявил Маск автору книги.

CNN подчёркивает, что у неё нет независимых подтверждений версии, изложенной Айзексоном. В прошлом году, однако, не раз сообщалось о проблемах, которые испытывают украинские военные со связью Starlink на линии фронта.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал сообщение, фактически признав, что оно основано на правде. "Не позволив украинским дронам уничтожить часть российского военного (!) флота... Илон Маск позволил этому флоту обстреливать украинские города ракетами "Калибр", в результате гибнут мирные люди, дети", - написал Подоляк.

После начала войны России против Украины неоднократно сообщалось о попытках украинских ударов надводными беспилотниками по российским объектам и кораблям, в том числе в аннексированном Крыму. Некоторые из них были удачными – в частности, 17 июля удалось повредить Керченский мост. Речь, однако, не шла о массированных атаках.