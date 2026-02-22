Массированная атака на Украину. Есть погибший и пострадавшие

В ночь на 22 февраля Россия нанесла новый массированный удар по Украине – с помощью беспилотников и крылатых ракет.

В Киевской области, по последним данным областной администрации, один человек погиб от полученных трамп, еще 15 человек пострадали – среди них четыре ребенка. Больше всего пострадавших в Фастовском районе – там из-под завалов спасли восемь человек.

Есть также пострадавшие в Бориспольском, Вышгородском, Обуховском и Бучанском районах. "Люди получили осколочные ранения, резаные раны, переломы, отравления продуктами горения и острые реакции на стресс", – говорится в сообщении.

В Киеве, по данным мэра Виталия Кличко, в результате российской атаки были госпитализированы женщина и ребенок. По предварительным данным, причиной стало падение обломков в частном секторе. Кроме того, повреждения получил многоэтажный жилой дом в Святошинском районе, там возник пожар.

Ночью атаке также подверглась Одесская область. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры области – в результате зафиксированы значительные повреждения и масштабные возгорания.

Всего за ночь, как сообщают Воздушные силы ВСУ, российские войска выпустили по Украине 297 дронов и 50 ракет. По предварительным данным, были нейтрализованы 33 ракеты и 274 беспилотника.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главной целью ночной атаки была энергетика.

"Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию. Только за эту неделю Россия выпустила против Украины более 1300 ударных дронов, более 1400 управляемых авиационных бомб и 96 ракет различных типов, в том числе десятки баллистических", – написал Зеленский.