Массированный ракетный удар по Украине. В Киеве перебои со светом

Российские военные утром в среду нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под удар попал в том числе Киев.

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, обломки сбитой ракеты повредили высоковольтные линии, часть потребителей в столице Украины осталась без электричества. Повреждена также теплотрасса.

В Киеве есть пострадавшие - по последним данным, их девять. В Днепровском районе пострадали три человека, в Голосеевском районе в результате ракетной атаки загорелся многоэтажный жилой дом, известно о шести пострадавших.

Удар был нанесён также по Николаеву. Там, по данным местных властей, погиб один человек, есть раненые, повреждены жилые дома и инженерные сети.

Сообщения о взрывах поступали и из других регионов Украины. Сообщений о разрушениях и жертвах пока нет. Российские военные удар не комментировали.

Ракетному обстрелу предшествовала атака беспилотников типа Шахед" в ночь на среду. Украинские военные утверждают, что сбили 12 из 15 дронов.