Массированный удар по Киеву: двое погибли, десятки пострадали

В ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар по Украине. Всего, как сообщают Воздушные силы ВСУ, страну атаковали 549 беспилотников и 55 ракет – среди них, предположительно, "Орешник".

В Киеве, по последним данным, в результате атаки погибли два человека, еще 56 пострадали. 30 человек были госпитализированы, среди них двое детей. Разрушения есть практически во всех районах столицы. В частности, пострадал Киевский муниципальный академический театр оперы и балета на Подоле и национальный музей "Чернобыль".

"Ужасной была ночь для Киева ... сейчас спасатели тушат пожары, разбирают завалы. Медики оказывают помощь пострадавшим", – написал мэр города Виталий Кличко.

Глава управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил изданию "РБК-Украина", что ракета "Орешник" ударила в районе города Белая Церковь Киевской области. При этом прокуратура сообщила утром в воскресенье, что тип вооружения, которым осуществлена атака по Белоцерковскому району, устанавливается.

В результате атаки на Киевскую область погибли два человека – в Бучанском и Обуховском районах, сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник. Еще девять человек пострадали, в том числе девочка, которой нет еще года. Две женщины госпитализированы в местные больницы, остальным медицинская помощь оказана на месте.

Больше всего пострадавших в Фастовском районе, где пострадали частные дома и амбулаторное медицинское учреждение. Местные власти фиксируют разрушения в пяти районах Киевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил утром в воскресенье, что с начала суток из-за российских ударов пострадали как минимум 83 человека. Он добавил, что Киев был основной целью атаки.

"Путин уже и слово " ура " не может нормально произнести – шамкает, – а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой "орешник" против Белой Церкви. Реально неадекваты", – написал он в своем телеграм-канале.