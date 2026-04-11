Массированный удар по Одессе. Есть погибшие и раненые

В ночь на субботу российские войска нанесли массированный удар по Одессе. Одно из попаданий пришлось на жилой сектор.

Как сообщает глава городской администрации Сергей Лысак, в результате удара погибли два человека, еще не менее двух получили ранения. Повреждены десятки зданий, в том числе детский сад и общежитие, а также объекты инфраструктуры.

Ночью атаке также подверглась Харьковская область. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, дрон нанес удар по административному зданию в поселке Великий Бурлук – начался пожар. Погибших и пострадавших нет.

В Никополе в результате атаки дронов сгорели два грузовика. Водитель одной из машин, 67-летний мужчина, погиб на месте, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа.

В Кировоградской области поврежден частный дом, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович. По его данным, в результате атаки никто не пострадал.

Поздно вечером в пятницу российский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Сумах – начались пожары на первом и третьем этажах. По последним данным, пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, минувшей ночью Россия атаковала Украину 160 дронами, из которых 133 были сбиты. Зафиксированы 20 попаданий в 10 местах, еще на 11 локациях упали обломки сбитых дронов. Независимых подтверждений этих цифр нет.