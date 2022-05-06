"Мама погибла у меня на руках"

"Упал первый снаряд в десяти шагах от нас. Мама легла, я присел. Она была возле меня. Совсем рядом. Я открываю глаза, мама лежит на боку и ее последнее слова: "Со мной все хорошо". До войны 18-летний Вячеслав Ялов вместе с 37-летней мамой Мариной, двумя младшими сестрами и двумя братьями жил в селе Верхнеторецкое Донецкой области. В тот мартовский день молодой человек возвращался с мамой домой, когда рядом с ними разорвались один за другим два снаряда. Мама умерла у него на глазах. Теперь Вячеслав стал единственным опекуном несовершеннолетних братьев и сестер.