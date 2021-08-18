Математики установили новый рекорд по вычислению числа "Пи"

Ученые из Высшей школы прикладных наук в швейцарском Граубюндене установили мировой рекорд по вычислению числа "Пи" – математической константы, которая равна отношению длины окружности к ее диаметру. Как отмечается в официальном заявлении университета, число "Пи" теперь насчитывает 62,8 триллионов цифр после запятой, и последние 10 из них — это 7817924264.

Новое значение числа "Пи" на 12,8 триллиона знаков больше, чем предыдущий рекорд 2020 года, когда после запятой насчитали 50 триллионов цифр. Для вычислений с помощью высокопроизводительного компьютера швейцарским математикам понадобились 108 дней и 9 часов. Это в три с половиной раза быстрее, чем при последнем мировом рекорде 2020 года.

Новое математическое достижение уже зарегистрировано, в настоящий момент рассматривается заявка о его включении в Книгу рекордов Гиннесса.

Математическая постоянная, равная отношению длины окружности к ее диаметру, обозначается буквой греческого алфавита "π" с начала 18 века. Новые рекорды по вычислению знаков числа "Пи" устанавливают практически ежегодно. Но для научных расчетов точное значение не так важно, его могут использовать разве что для тестирования компьютеров, алгоритмов и для исследований в математике, отмечает ТАСС.