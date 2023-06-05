Мать чеченских активистов Зарема Мусаева попала из СИЗО в больницу

Обвиняемая в мошенничестве и в нападении на полицейского в Чечне Зарема Мусаева попала в больницу. Ранее судья отказал матери чеченских активистов Абубакара, Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых в проведении экспертизы её здоровья.

О том, что Мусаева в больнице, сообщил Абубакар Янгулбаев. Он напомнил, что у его матери за почти полтора года в СИЗО ухудшилось здоровье. Помимо сахарного диабета второй степени, который, по словам ее сына, требует постоянного наблюдения и лечения, она стала хуже видеть, прогрессирует боль в спине. Мусаева не может выходить на прогулки, а перевозят ее на коляске, ей тяжело даются суды, написал Абубакар Янгулбаев.



В какой больнице оказалась Мусаева, не уточняется.

В беседе с сайтом Кавказ.Реалии руководитель северокавказского отделения "Команды против пыток" Екатерина Ванслова напомнила, что ранее сторона защиты Мусаевой просила суд отправить ее на плановые обследования в стационар. Правозащитница не исключила, что Мусаеву отправили на освидетельствование в больницу перед прениями в суде, которые назначены на 15 июня.

Ранее защита Мусаевой требовала проведения экспертизы её здоровья, чтобы решить вопрос о госпитализации, так как во время острых гипертонических кризов она стала терять сознание. Суд в этом отказал, формальная причина - адвокаты не предоставили документы, которые подтверждают необходимость лечения в стационаре.