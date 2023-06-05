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Мать чеченских активистов Зарема Мусаева попала из СИЗО в больницу

Зарема Мусаева

Обвиняемая в мошенничестве и в нападении на полицейского в Чечне Зарема Мусаева попала в больницу. Ранее судья отказал матери чеченских активистов Абубакара, Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых в проведении экспертизы её здоровья.

О том, что Мусаева в больнице, сообщил Абубакар Янгулбаев. Он напомнил, что у его матери за почти полтора года в СИЗО ухудшилось здоровье. Помимо сахарного диабета второй степени, который, по словам ее сына, требует постоянного наблюдения и лечения, она стала хуже видеть, прогрессирует боль в спине. Мусаева не может выходить на прогулки, а перевозят ее на коляске, ей тяжело даются суды, написал Абубакар Янгулбаев.

В какой больнице оказалась Мусаева, не уточняется.

В беседе с сайтом Кавказ.Реалии руководитель северокавказского отделения "Команды против пыток" Екатерина Ванслова напомнила, что ранее сторона защиты Мусаевой просила суд отправить ее на плановые обследования в стационар. Правозащитница не исключила, что Мусаеву отправили на освидетельствование в больницу перед прениями в суде, которые назначены на 15 июня.

Ранее защита Мусаевой требовала проведения экспертизы её здоровья, чтобы решить вопрос о госпитализации, так как во время острых гипертонических кризов она стала терять сознание. Суд в этом отказал, формальная причина - адвокаты не предоставили документы, которые подтверждают необходимость лечения в стационаре.

  • 20 января 2022 года в Нижнем Новгороде сотрудники МВД Чечни ворвались в квартиру судьи в отставке Сайди Янгулбаева и насильно вывезли его жену Зарему Мусаеву в Грозный. Во время задержания она потеряла сознание, ей не позволили одеться, обуться и взять инсулин, в котором она постоянно нуждается из-за диабета.
  • Сначала Мусаевой назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против неё уголовное дело – якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, "чуть не лишила его глаза". Позднее Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве.
  • Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Зарему Мусаеву политзаключенной.

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