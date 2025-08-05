Мать и дочь из Севастополя получили по 12 лет колонии по делу о госизмене

Севастопольский городской суд в аннексированном Крыму приговорил 42-летнюю Викторию Стрилец и её 24-летнюю дочь Александру к 12 годам колонии каждую по обвинению в госизмене. Об этом сообщила прокуратура города.

Следствие утверждает, что Александра Стрилец за вознаграждение согласилась на конфиденциальное сотрудничество с представителями Украины в ущерб безопасности России и привлекла к этому мать.

По версии прокуратуры, в сентябре 2023 года Александра Стрилец передала в подконтрольный военной разведке Украины канал в мессенджере фотографии российских военных объектов, сделанные Викторией. Обеих женщин задержали сотрудники ФСБ по Черноморскому флоту.

Точная дата задержания не раскрывается. Суд зарегистрировал дело 16 июня и рассмотрел его в одно заседание. Обе обвиняемые были взяты под стражу в зале суда. О том, признали ли подсудимые вину, не сообщается.

В начале июня ФСБ сообщала о задержании двух жительниц Крыма, подозреваемых в сборе данных о Черноморском флоте. По данным ведомства, одна из них передала украинской стороне координаты склада горюче-смазочных материалов воинской части для последующего удара ВСУ.