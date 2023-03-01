В Барнауле завели дело на мать девочки, вышедшей на антивоенный пикет 

В Барнауле мать школьницы, которая вышла на антивоенный пикет, обвинили в неисполнении родительских обязанностей. Против женщины, имя которой не сообщается, возбудили пока административное, а не уголовное дело, поэтому на данный момент ей грозит только штраф. Статья уголовного кодекса о неисполнении родительских обязанностей подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

24 февраля барнаульская школьница Софья В. принесла на аллею Славы в центре города табличку, цветы и игрушку в память о погибших за год войны украинцах. Издания "7х7" сообщало, что её на это вдохновили посты в соцсетях оппозиционного движения "Весна", которое в декабре прошлого года российские власти признали экстремистским.

После этого полицейские пришли к школьнице и её матери домой, изъяв у них телефоны и компьютер.

Ранее в Тульской области арестовали отца 15-летней школьницы, которая весной прошлого года сделала антивоенный рисунок на уроке в школе. Девочку при этом временно отправили в приют, поскольку отец воспитывал её один.