Мать похищенной ХАМАС гражданки ФРГ сообщила о её смерти

Мать 22-летней гражданки Германии и Израиля Шани Лук, похищенной боевиками ХАМАС, сообщила, что её дочь мертва.

"К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых", - сказала Рикарда Лук немецким телеканалам RTL и NTV.

Официального подтверждения этой информации пока нет. NTV пишет, что о смерти дочери Рикарде Лук сообщили израильские военные.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором девушка лежит лицом вниз в машине боевиков ХАМАС, на голове видна кровь. Один из боевиков ставит на неё ногу, другие плюют в неё и кричат "Аллаху Акбар". Позже родственники опознали Шани Лук по татуировкам. Они также сообщили, что девушка перестала выходить на связь после рейв-фестивале в кибуце Реим, который находится в 30 километрах от сектора Газа.

Позже её мать рассказала немецкому изданию Die Presse, что Шани жива и находится в больнице в Газе в критическом состоянии с травмой головы. Источник информации она не назвала, сказав лишь, что банковская карточка её дочери использовалась в Газе, и потребовав от властей Германии быстрых действий по ее освобождению.