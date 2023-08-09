МЧС: количество взрывов в России выросло почти в пять раз

В 2022 году в России произошло рекордное за последние десять лет количество взрывов, сообщает издание "Вёрстка" со ссылкой на ежегодный доклад МЧС. От их последствий погибли 55 человек, ещё 10 647 человек пострадали.

Согласно официальной статистике, начиная с 2012 года и до прошлого года ежегодное количество взрывов на территории страны, включая теракты и разрушения домов в результате утечек бытового газа, не превышало 20, а количество пострадавших исчислялось сотнями, а не тысячами. В прошлом же году произошли, если верить данным МЧС, 83 взрыва, из них 55 случаев были связаны с применением бомб, ракет, мин или гранат.

При этом ведущий эксперт научно-производственной компании "Фонд пожарной безопасности" Константин Кузнецов, комментируя для вёрстки доклад МЧС, отметил, что ведомство не включает в статистику взрывы, которые составляют гостайну.

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