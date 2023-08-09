Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

МЧС: количество взрывов в России выросло почти в пять раз

Взрыв на Крымском мосту, октярбрь 2022 года

В 2022 году в России произошло рекордное за последние десять лет количество взрывов, сообщает издание "Вёрстка" со ссылкой на ежегодный доклад МЧС. От их последствий погибли 55 человек, ещё 10 647 человек пострадали.

Согласно официальной статистике, начиная с 2012 года и до прошлого года ежегодное количество взрывов на территории страны, включая теракты и разрушения домов в результате утечек бытового газа, не превышало 20, а количество пострадавших исчислялось сотнями, а не тысячами. В прошлом же году произошли, если верить данным МЧС, 83 взрыва, из них 55 случаев были связаны с применением бомб, ракет, мин или гранат.

При этом ведущий эксперт научно-производственной компании "Фонд пожарной безопасности" Константин Кузнецов, комментируя для вёрстки доклад МЧС, отметил, что ведомство не включает в статистику взрывы, которые составляют гостайну.

Больше новостей Радио Свобода:

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG