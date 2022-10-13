"Мечты отморозков". Рунет обсуждает слова Миллера о замерзающей Европе

Российские власти продолжают заниматься энергетическим шантажом. Яркий его пример - недавнее выступление Алексея Миллера:

"Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли", – подчеркнул Миллер во время выступления на пленарной сессии Российской экономической недели.

Глава "Газпрома" отметил, что "очень пессимистические" прогнозы свидетельствуют о том, что в марте 2023 года в европейских хранилищах останется около 5% от запасов.

Сергей Мардан:

Глава "Газпрома": во время зимнего пика холодов в Европе могут замёрзнуть целые города.

Сказал Миллер и плотоядно облизнулся

Мюсли Лаврова:

Европейцы! Наслаждайтесь осенью! Не все из вас переживут зиму из-за дурости ваших правителей…

Сергей Колясников:

Европе прямо говорят - запускайте нитку СП-2, отменяйте санкции и чините турбины и газопроводы СП-1, и сможете выжить. Иначе газ уйдет в Азию, а европейская промышленность в США и Китай. Вроде вполне доходчиво.

Евгений Попов:

Бедная Германия (нет). Путин и Миллер сегодня поставили Берлин на шпагат. Отремонтируешь и запустишь потоки - зрада. Отдашь насиженное место хаба Турции - выстрел в ногу. Цугцванг.

Марина Ахмедова:

Сегодня глава "Газпрома" сказал, что во время зимнего пика холодов в Европе могут замёрзнуть целые города. Дети и старики ни в чем не виноваты. Представляешь их мерзнущими и сразу включаются сердобольные чувства. Но разумом понимаешь, что им в первую очередь должно оказать содействие их правительство. И ещё к ужасу своему понимаешь, что чем им хуже, тем нам лучше. И вот начинают в тебе бороться все эти чувства, и многие сейчас живут так - в постоянной внутренней борьбе. А это и называется борьбой добра со злом в отдельно взятом сосуде - в человеке. И самое сложное тут - понять что в данном случае добро, а что зло.

Впрочем, заметная часть комментаторов этого злорадства не разделяет и, наоборот, относится к словам Миллера со скепсисом.

Михаил Ходорковский:

Отморозки переживают

Аббас Галлямов:

Последняя надежда Путина.

Леонид Невзлин:

То, что у них страна нищая, армия бежит с поля боя, а население из страны - их не волнует

Иван Преображенский:

Влажные мечты кремлевских террористов - замерзающая Европа

Глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил замерзание зимой в Европе целых городов.

Никаких гарантий, что странам ЕС удастся без потерь пережить зиму, никто дать не может, радостно подчеркнул руководитель компании.

С таким заявлением 12 октября он выступил в ходе международного форума «Российская энергетическая неделя».

В "Газпроме" надеются, что в европейских хранилищах «на период окончания отбора газа в марте 2023 года останется около 5%» и это, мол, еще оптимистичный вариант.

В реальности, просто идет переориентация на альтернативные России источники. Эта зима и правда будет сложной, но без замерзания.

Например, европейские лидеры обратились к Катару, Азербайджану и странам Северной Африки. Италия в июле подписала соглашение о поставках газа из Алжира на $4 млрд, а месяцем ранее ЕС договорился об увеличении поставок СПГ из Египта. Сейчас же Польша и Германия ведут переговоры об участии в разаботке месторождения и постройке терминала по поставкам сжиженного газа.

Объем газа на этом месторождении у берегов Сенегала и Мавритании составляет около 425 млрд кубометров, что в пять раз превышает объем, использованный Германией за весь 2019 год.

На это фоне вызывают только ощущение полной неадекватности заявления Путина на том же мероприятии, что Россия готова поставлять газ по невзорванной ветке газопровода "Северный поток-2", если в ЕС ее сертифицируют и могла бы остальные три (Две - "Северный поток-1" и одна "Северный поток-2") отремонтировать. С кем он говорит, с космосом?

Антон Орехъ:

Правда состоит в том, что не существует никакого научного способа дать прогноз погоды на зиму. Просто не существует. Меня в свое время жутко бесил Роман Вильфанд из Гидрометцентра, который тоже обожал раздавать вот такие же прогнозы. Сказать в апреле, каким будет лето и т.п. Я когда-то делал на Эхе специальный репортаж именно про прогнозы погоды, и прекрасные наши учёные единодушно говорили, что нормальный прогноз можно дать дня на три. Приблизительный - на неделю. Обратите внимание, что даже на метеосайтах прогноз максимум на две недели, а далее пишут со сноской, что это не прогноз, а нечто среднее по многолетним наблюдениям. Поэтому ни Газпром, ни лично Миллер не знают, какой будет зима в Европе. И каким будет даже ноябрь.

Анатолий Несмиян:

Глава Газпрома Алексей Миллер о предстоящем осенне-зимнем периоде: Очень пессимистичные прогнозы говорят о том, что к марту 2023 года в ПХГ Европы останется около 5%. Да, Европа переживет зиму, только что будет с закачкой к зиме 2023 и 2024 года?

То есть, можно констатировать, что даже для российского руководства становится ясно: эту зиму Европа точно переживет. Теперь все надежды, что она замерзнет следующей зимой. Как быть, если она не станет этого делать и тогда, пока спрашивать нет смысла: так далеко уже никто не смотрит.