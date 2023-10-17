"Медиазона": 14-летний школьник арестован за симпатии к Украине

В Хабаровском крае арестован 14-летний школьник, поводом для этого, с высокой долей вероятности, стали его симпатии к Украине, сообщает "Медиазона".

По данным издания, официально жителя посёлка Солнечный Валерия Зайцева обвиняют в приготовлении к теракту: якобы со своим 18-летним знакомым он учился работать со взрывчатыми веществами и готовить "коктейли Молотова".

Одноклассники же Зайцева, общающиеся с ним, в это не верят, но рассказывают, что школьник высказывался против войны и в поддержку Украины. Ряд телеграм-каналов сообщили, что Зайцев якобы симпатизировал украинскому батальону "Азов", но каких-либо доказательств этому не приведено.

Отмечается также, что у Зайцева - закрытая форма туберкулёза, последнее полгода он лечился, и задержали его прямо в детской больнице.

Одноклассники школьника утверждают, что в данный момент он находится в СИЗО. Им это стало известно со слов старшего брата Зайцева. Официального подтверждения этой информации пока нет: Следственный комитет и судебные органы ничего об избрании меры пресечения для задержанного не сообщали.

Руководство школы, где учится Зайцев, отказалось давать какие-либо комментарии. В то же время родной дедушка школьника заявил, что полиция "сделала всё правильно" и сам он "не против задержания" внука.