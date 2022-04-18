"Медиазона" больше не будет исполнять требования Роскомнадзора

Издание "Медиазона" больше не будет испольнять требования Роскомнадзора. Об этом сообщил в понедельник его главный редактор Сергей Смирнов.

"Медиазона" была включена в реестр СМИ-иноагентов и, как большинство включённых в этот реестр, в соответствии с требованиями Роскомнадзора снабжала свои публикации дисклеймером о том, что "данное сообщение создано и распространено" СМИ-"иноагентом".

Она продолжала это делать и после того, как её сайт был в марте заблокирован в связи с освещением войны в Украине. Как объяснил Смирнов, это делалось "из-за вопросов безопасности и финансовых ограничений". С сегодняшнего дня, однако, издание не будет выполнять "никаких цензурных ограничений Роскомнадзора, Нет больше плашки иностранного агента, нет запрета на упоминания суицидов, ссылок на других иностранных агентов и всего прочего".

В список СМИ-иноагентов ранее был включён сам Смирнов (он публиковал дисклеймер, но недавно перестал делать это) и издатель "Медиазоны" Пётр Верзилов, который отказался от публикации дисклеймера.

В реестр СМИ-"иноагентов" российские власти внесли уже более 140 юридических и физических лиц.

Сотни сайтов - не только "иноагентов" - были заблокированы после начала войны в Украине. В понедельник стало известно, что Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал сайты Human Rights Watch и ряда украинских СМИ.