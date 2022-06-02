"Медиазона": бюджетников обязывают голосовать за "площадь ДНР"

Работников московских бюджетных организаций обязывают на портале "Активный гражданин" голосовать за то, чтобы назвать территорию у посольства США в Москае "площадью Донецкой народной республики".

Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на два источника – сотрудника Московского городского центра дезинфекции, который предоставил редакции скриншоты из рабочего чата, и источник, близкий к ГБУ "Жилищник".

На голосование на портале "Активный гражданин" вынесены 4 варианта: площадь Защитников Донбасса, площадь ДНР (этот вариант предусматривает, что ещё какую-то площадь в Москве назовут в честь самопровозглашённой ЛНР), площадь Владимира Жоги (погибшего полевого командира ДНР, Героя России). 4-й вариант предусматривает передачу права дать название площади "специалистам".

Переименовать территорию у посольства США ранее предложили депутаты Мосгордумы, причём они предлагали вариант "площадь Защитников Донбасса". Фактически речь не идёт о "площади", а перекрёстке улицы и переулка. Посольство США отреагировало на предложение твитом о том, что удивлено пожеланием депутатов, но не возражает против него, поскольку, вероятно, имелись в виду украинские военные, защищающие Донбасс от российской агрессии. Связано ли с этим ироническим твитом появление варианта "площадь ДНР" – неизвестно.

К 1 июня, по данным портала "Активный гражданин", проголосовали уже 200 тысяч человек, вариант "Площадь ДНР" лидирует.

В последние годы в ряде зарубежных столиц общественные пространства вблизи от российских посольств называли в честь убитого оппозиционера Бориса Немцова, а в последние месяцы – и названиями, связанными с Украиной.