"Медиазона" оценила число мобилизованных в 527 тысяч

Число мобилизованных на войну с Украиной россиян может превышать названное властями - 300 тысяч человек - и составлять около полумиллиона. Это утверждает "Медиазона", ссылаясь на данные собственного исследования о числе срочных свадеб, которые сыграли получившие повестки осенью прошлого года.

Это продолжение первого исследования "Медиазоны", опубликованного около четырёх месяцев назад. Как пишет издание, новые сводки загсов позволили уточнить оценку числа призванных. "Медиазона" называет цифру 527 тысяч человек.

После начала так называемой частичной мобилизации 21 сентября прошлого года мужчинам, получившим повестку, разрешили жениться в ускоренном порядке - не после месячного ожидания, как обычно, а сразу. "Этим массово воспользовались мобилизованные, которые долгое время жили вместе, но не оформляли свои отношения" - пишет "Медиазона", отмечая, что супруги имеют возможность наводить справки о своих мужьях, а также рассчитывать на компенсации в случае их гибели на фронте.

В конце октября призыв по мобилизации официально завершился, но оформление бракосочетаний одиним днём продолжилось. Так, в Саратовской области в декабре, то есть через месяц после заявлений об окончании мобилизации, было зарегистрировано 117 свадеб с участием мобилизованных, а в Омской — 89.

"Медиазона" также ссылается на данные Росстата, которые показывают резкое увеличение числа регистраций брака в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. В ноябре их было больше на 45 тысяч, чем годом ранее, а в декабре — на 16 тысяч. Издание, однако, отмечает, что не во всех случаях речь идёт о мобилизованных.

"Медиазона" вычислила возможное число мобилизованных на основании данных из 50 регионов, в которых женились почти 25 тысяч мужчин, получивших повестку. Опираясь на данные о числе мужчин призывного возраста, не состоявших в браке, "Медиазона" приходит к выводу, что в этих регионах призвали около 240 тысяч человек, а по всей России - около 525 тысяч.

Президент России Владимир Путин и другие российские руководители утверждали, что призваны были 300 тысяч человек, ещё около 20 тысяч пошли в армию как добровольцы.