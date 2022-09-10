"Медиазона": система ДЭГ не учла голос Дмитрия Медведева

В списке избирателей Москвы отсутствуют данные об электронном голосовании заместителя главы Совбеза, бывшего президента Дмитрия Медведева. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой сотрудников нескольких столичных избирательных комиссий, которые пожелали остаться анонимными.

Как пишет издание, с нынешнего года поиск по электронному списку всех московских избирателей доступен из любой комиссии. В едином списке видно, получал ли тот или иной избиратель бюллетень, и если да, то в какой форме (на участке или дистанционно). В строке с данными Дмитрия Медведева в списке указано, что он может голосовать на участке, но бюллетень ему по состоянию на утро 10 сентября не выдавался. Это значит, что Медведев не голосовал - ни на участке, ни электронно. Однако накануне в аккаунте Медведева "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлён процесс того, как бывший президент голосует электронно.

При этом в списке избирателей есть данные о голосовании президента Владимира Путина - как утверждается, он проголосовал дистанционно ещё 9 сентября, в первый день голосования, хотя сообщение об этом появилось лишь сегодня.

В Москве проводятся выборы депутатов муниципальных собраний. Они проводятся в три дня - с 9 по 11 сентября. По состоянию на середину дня 10 сенября явка на них превысила 22 процента, причём большинство избирателей проголосовало электронно.

Многие специалисты по IT и оппозиционные активисты критикуют систему электронного голосования, отмечая, что она может быть использована для фальсификации выборов. Власти это отрицают. Суды не приняли аргументы кандидатов в депутаты Госдумы, которые на выборах в прошлом году в Москве проиграли в своих округах, выиграв на участках, но уступив по итогам электронного голосования.

Выборы различного уровня проводятся в эти выходные почти во всех регионах России, в 14 из них выбирают губернаторов. Сибирь.Реалии публикует информацию о различных нарушениях на выборах в регионах Сибири и Дальнего Востока. Явка по России заметно различается в зависимости от субъекта федерации - например в Пензенской области к середине дня 10 сентября она превысила 30 процентов, а в Пскове или Ярославле составила всего 6-7 процентов.