"Медиазона": В Подмосковье закроют редакции всех муниципальных газет

Власти Московской области решили "оптимизировать" муниципальные газеты: редакции закроют, сотрудников сократят, а региональные газеты объединят в областном издании "Подмосковье сегодня". Об этом сообщает "Медиазона", указывая, что первое совещание по этому вопросу состоялось еще 8 июля, затем последовали еще несколько. Подмосковные газеты опасаются, что без работы могут остаться около 800 человек.

По сообщению "Медиазоны", на первом совещании с директорами подмосковных информагентств замминистра информационных и социальных коммуникаций Московской области Кристина Дюкова заявила, что в Подмосковье на государственные деньги выпускается 57 местных газет, и это слишком дорого обходится государству. Вместо них будет учреждена единый для всех районов издательский дом "Подмосковье", на который в каждом городе будут работать один-два сотрудника-фрилансера.

По оценкам самих муниципальных изданий, остаться без работы могут около 800 человек: как корреспонденты, так и другие редакционные сотрудники.

Союз журналистов Подмосковья выступил с обращением, в котором заявил, что часть региональных редакций уже ликвидирована, число уволенных составило около 100 человек. Журналисты также опасаются, что муниципальные газеты превратятся в шаблонные "боевые листки", из которых вместе с репортерами из малых городов исчезнут местные новости.

Редакция газеты "Люберецкая панорама", подвергшейся "оптимизации" одной из первых, обратилась к читателям с прощальным письмом, в котором подчеркнула, что не уверена в правильности такого решения властей.