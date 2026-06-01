"Медиазона": за поджоги в РФ с начала войны задержали 240 подростков

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года российскими властями были задержаны не менее 240 несовершеннолетних по подозрению в атаках на объекты инфраструктуры, главным образом не железной дороге. Об этом пишет "Медиазона", которая изучила данные судов и сообщения в медиа об уголовных делах против подростков.

Большая часть случаев связана с поджогами релейных шкафов, однако отмечались также случаи атак на вышки сотовой связи, трансформаторы и авиатехнику на аэродромах.

Самому младшему задержанному было 11 лет, не достигшие четырнадцатилетнего возраста не привлекались к уголовной ответственности. Тех же, кто достиг 14 лет, как правило, обвиняли по статьям о теракте или диверсии - по ним возраст привлечения к ответственности наступает уже в 14, а не в 16, как в случае большинства преступлений. Обвиняемые по этим делам подростки, по данным "Медиазоны", обычно получают реальные сроки - от трёх лет воспитательной колонии. Совершеннолетних по таким обвинениям могут осудить на 15-20 лет.

Подавляющее большинство подростков, как следует из официальных сообщений, поджигали объекты ради заработка, который им, как правило, обещали анонимные пользователи в интернете. Российские власти обвиняют в вербовке подростков украинские спецслужбы. "Медиазона" отмечает, что некоторые снятые несовершеннолетними видео поджогов действительно появлялись в соцсетях украинского ГУР. При этом "Мемориал" отмечал, что после начала войны ФСБ стала активно применять провокации в связанных с войной делах, так что не исключено, что часть подростков могли стать жертвами провокации именно российских спецслужб.

Судя по изученным публикациям, как пишет "Медиазона", подростки не осознавали, что они атакуют объекты, которые могут быть как-то связаны с войной и, соответственно, подпадают под статью о теракте. При этом следствие и суды как правило приписывают им такую осведомлённость. До войны подобные дела рассматривались бы как вандализм или умышленная порча имущества с существенно более мягкими наказаниями.



