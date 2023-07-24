"Медиазона": задержанных по делу о покушении на Симоньян пытали

Задержанных подростов, которые, по версии следствия, готовили покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, пытали полицейские. Об этом "Медиазоне" рассказали неназванные очевидцы произошедшего.

В частности, собеседеник издания рассказал, что 18-летнего Михаила Балашова, которого ФСБ называет "создателем неонацистской группировки „Параграф 88“", жестоко избили, выбивая из него признательные показания. По его словам, после этого Балашов трясся и "двух слов связать не мог".

Собеседник "Медиазоны" также рассказал о пытках другого задержанного, 22-летнего Егора Савельева. "[Били] так, что он орал на все помещение, на весь отдел, на все здание", – заявил источник. Он также утверждает, что слышал слова одного из полицейских о том, что Савельева пытают электрошокером.

Другой очевидец, видевший в отделе нескольких других задержанных, утверждает, что били и их.