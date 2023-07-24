"Медиазона": задержанных по делу о покушении на Симоньян пытали

Задержанных подростов, которые, по версии следствия, готовили покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, пытали полицейские. Об этом "Медиазоне" рассказали неназванные очевидцы произошедшего.
В частности, собеседеник издания рассказал, что 18-летнего Михаила Балашова, которого ФСБ называет "создателем неонацистской группировки „Параграф 88“", жестоко избили, выбивая из него признательные показания. По его словам, после этого Балашов трясся и "двух слов связать не мог".
Собеседник "Медиазоны" также рассказал о пытках другого задержанного, 22-летнего Егора Савельева. "[Били] так, что он орал на все помещение, на весь отдел, на все здание", – заявил источник. Он также утверждает, что слышал слова одного из полицейских о том, что Савельева пытают электрошокером.
Другой очевидец, видевший в отделе нескольких других задержанных, утверждает, что били и их.
- 15 июля ФСБ отчиталась о задержании в Москве и Рязанской области членов некой "неонацистской группировки" по подозрению в подготовке покушения на Симоньян и Собчак. После этого Басманный суд Москвы арестовал семерых подозреваемых, однако не по обвиненим в подготовке покушения, а по делу о хулиганстве. По версии суда, арестованные "в составе организованной группы из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью совершали нападения на иностранных граждан".
- Ранее The Insider со ссылкой на представителя неонацистского объединения NS/WP писал, что задержанных "пытают током и душат".
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