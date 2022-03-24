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Мединский: на кону сейчас само существование России

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский утверждает, что сейчас "на кону" находится "само существование России как русской цивилизации". Такое мнение Мединский - бывший министр культуры и автор ряда книг по истории - высказал в четверг на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению в Москве.

Мединский добавил, что коллективный Запад якобы толкает Россию к разрушению политической системы и страны. По его словам, ситуацию можно сравнить со Смутным временем, кануном февраля 1917 года, когда была свергнута монархия, и 1989 годом, события которого Мединский связал с распадом СССР. Что такое "русская цивилизация" и что именно делает Запад для её уничтожения, он не пояснил.

Сегодня исполнился месяц с начала российского вооружённого вторжения в Украину, которое Кремль называет специальной военной операцией. За прошедший месяц страны Запада ввели против России беспрецедентные санкции, подчёркивая, что их цель - остановить войну.

Формулировка Мединского об угрозе "самому существованию России" напоминает фразу из российской военной доктрины, согласно которой Россия может первой применить ядерное оружие в случае агрессии против неё с применением обычных вооружений, когда под угрозой оказывается само существование государства.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на днях в интервью CNN подтвердил, что такая возможность существует в случае "экзистенциальной угрозы" для России. Ещё в конце февраля президент Владимир Путин распорядился привести стратегические силы в особый режим несения службы. США и их союзники по-прежнему считают маловероятным применение Россией ядерного оружия, но предостерегают её от "безответственной ядерной риторики". Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Россия должна понять, что она никогда не сможет выиграть ядерную войну" - добавив, что любое применение Россией биологического или химического оружия в Украине будет иметь "далеко идущие последствия".

New York Times в среду сообщила о создании в США рабочей группы по подготовке возможных ответов на гипотетическое применение Россией в ходе конфликта в Украине тактического ядерного, химического или биологического оружия.

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