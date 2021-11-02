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Медцентры в США внесли Россию в список стран с высоким уровнем риска

В Москве за месяц число больных COVID-19 детей выросло в 2,5 раза
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В Москве за месяц число больных COVID-19 детей выросло в 2,5 раза

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В Москве за месяц число больных COVID-19 детей выросло в 2,5 раза

В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) внесли Россию в свой список стран с "очень высоким" риском заражения коронавирусом.
Согласно критериям CDC, самый высокий, 4-й, уровень риска присваивается странам, где за последние 28 дней регистрируется более 500 случаев заражения на 100 000 жителей.

Как сообщает "Голос Америки", американцам рекомендуется воздержаться от поездок в страны из этого списка, а если поездка все же необходима, то придётся вакцинироваться.

Вместе с Россией в список включены Бельгия, Буркина-Фасо и Словакия. Всего, по состоянию на 1 ноября, 4-й уровень риска имеют более 80 стран, в том числе связанные с рядом популярных туристических направлений.

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