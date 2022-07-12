"Медуза": 30% опрошенных в РФ - за то, чтобы немедленно остановить войну

30 процентов россиян, опрошенных ВЦИОМ, считают, что боевые действия в Украине нужно "остановить как можно скорее", а среди молодых людей в возрасте 24 лет с этим мнением согласно 56 процентов. Об этом сообщает "Медуза", в распоряжении которой, как утверждается, оказались результаты закрытого опроса ВЦИОМ, проведенного в конце июня 2022 года по заказу администрации президента России. Официально ВЦИОМ эти данные не публикует и не комментирует.

Как пишет "Медуза", 57 процентов опрошенных считают, что боевые действия немедленно прекращать не стоит, а ещё 13 процентов затруднились ответить. Сторонники прекращения войны в большинстве и среди россиян в возрасте 25-34 лет. Зато 72 процента опрошенных старше 60 лет за продолжение "спецоперации".

Как утверждается, среди "активных пользователей интернета" за окончание боевых действий выступают 47% респондентов, а 35% — за их продолжение. Среди телеаудитории картина противоположная.

В открытом доступе в конце июня были опубликованы данные опроса ВЦИОМ, из которых следует, что так называемую спецоперацию "скорее поддерживают" 72 процента опрошенных. Вопрос о том, нужно ли прекратить войну, в этом опросе не задавался. Похожие данные и в последнем опросе Левада-центра, также опубликованном в конце июня - 73 процента опрошенных заявили о той или иной степени поддержки действий российских вооружённых сил в Украине.

После начала вторжения в Украину в России были приняты законы, запрещающие так называемую дискредитацию армии - дискредитацией суды нередко признают например призывы к миру в Украине. Трудно оценить, насколько в ответах на вопросы социологов могут проявляться опасения стать жертвой репрессий из-за "нелояльных" ответов.