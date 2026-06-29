Как минимум 1305 бывших участников вторжения в Украину получили должности в российской системе власти, подсчитала "Медуза".

Речь идет о людях, которые либо выиграли местные или региональные выборы, либо получили назначения в структуры власти и общественные организации со значительным государственным участием. Всего, по данным "Медузы", они заняли 1311 должностей.

Журналисты собрали базу данных, используя открытые источники: в частности, сообщения федеральных и региональных СМИ, сайты органов власти и избиркомов. Отмечается, что это минимальная оценка, и реальное число участников войны, получивших должности в системе власти, значительно выше.

Собранные данные показывают, что число таких назначений растет с каждым годом: в 2023 году их было всего 45, в 2024-м – как минимум 201, в 2025-м – как минимум 754, с января по май 2026-го – не мене 311.

Почти половина новых назначений приходится на муниципальный уровень – 656, затем следует региональный уровень – 570, а потом федеральный – 85. Еще 20 назначений приходятся на образовательные учреждения.

По словам двух высокопоставленных региональных чиновников, с которыми поговорила "Медуза", рассказали, что военных обычно назначают на должности, которые не связаны "с серьезными бюджетными потоками и серьезной работой". Один из них добавил, что речь идет о должностях, которые "связаны с молодежью, патриотическим воспитанием либо взаимодействием с такими же ветеранами".

По количеству назначений лидируют Московская область (76), Башкортостан (41) и Татарстан (37). Меньше всего таких назначенцев на оккупированных территориях Украины: в "ДНР" (16), в "ЛНР" (15), в Херсонской и Запорожской областях (по 4).

Из 1305 человек, получивших должности в системе власти, у 447 уже был опыт работы в государственных или муниципальных структурах, у 303 есть профессиональный военный бэкграунд, 98 работали в силовых ведомствах.

"Медуза" отмечает, что число участников войны во власти, вероятно, продолжит расти: уже как минимум 1326 человек заявили об участии в выборах, которые пройдут в России в сентябре 2026 года.