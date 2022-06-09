"Медуза": Кремль планирует объединить захваченные земли в один регион РФ

В Кремле планируют объединить оккупированные украинские территории в один федеральный округ в составе России, сообщает издание "Медуза" со ссылкой сразу на несколько источников в администрации президента РФ. Речь идёт о захваченных российской армией территориях Херсонской и Запорожской областей, а также о так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. Предварять присоединение к России будут так называемые "референдумы".

По данным "Медузы", создание единого округа курирует заместитель руководителя департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт, который в 2014 году курировал оккупацию Донбасса вместе с тогдашним помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым. Именно Рапопорт занимается в данный момент подбором кадров для работы в "военно-гражданских администрациях" захваченных украинских территорий.

Кроме того, один из источников "Медузы" назвал Раппопорта главным кандидатом на должность полномочного представителя президента России в новом федеральном округе. Идея такого назначения, по словам источника, принадлежит первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко.

Накануне правительство "ДНР" возглавил Виталий Хоценко, который до этого долгое время работал в системе российской власти - в частности, он был начальником департамента Минпромторга. А заместителем председателя правительства "ЛНР" стал бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов. Обоих чиновников называют приближёнными к Сергею Кириенко.