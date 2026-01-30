"Медуза": основатель "Царьграда" Малофеев станет преподавателем МГУ

Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев, которого нередко называют "православным олигархом", будет вести предмет "История Империи" на факультете политологии МГУ. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источник в вузе.

По данным издания, Малофеев будет читать лекции для студентов второго курса – о чем именно он будет рассказывать, пока неизвестно. Но, как отмечает "Медуза", в 2022 году бизнесмен выпустил третью книгу из своего квазиисторического цикла "Империя".

"Родной вуз не просто ищет дно, он ведет там промышленные раскопки", – сказал "Медузе" один из сотрудников МГУ.

Собеседник "Медузы", близкий к политблоку АП, считает, что в последние годы Константин Малофеев "укрепил позиции" благодаря женитьбе на детском омбудсмене Марии Львовой-Беловой. Свадьба состоялась в сентябре 2024 года. До этого Львова-Белова состояла в браке со священником Павлом Когельмановым: они воспитывали 10 детей – пять приемных и пять кровных.

Российская уполномоченная по правам ребенка с начала полномасштабного вторжения в Украину занимается вывозом в Россию украинских детей. Международный уголовный суд в связи с этим выдал ордер на арест чиновницы, наряду с президентом России Владимиром Путиным. Международное право считает преступлением насильственный вывоз детей с оккупированных территорий.