"Медуза" рассказала о методичках по "перевоспитанию" украинских детей

Российские власти создают систему "перевоспитания" и цифрового контроля над детьми, вывезенными из Украины в Россию после начала широкомасштабного вторжения в эту страну. Об этом говорится в расследовании издания "Медуза", которое исследовало документы российского Минпросвещения, посвящённые так называемой интеграции украинских детей, и поговорило на условиях анонимности с чиновниками этого ведомства. Документы и чиновники подтверждают, что речь идёт о программе индоктринации украинских детей, которым внушается мысль, что они больше уже не вернутся на родину. При этом чиновники боятся, что украинские дети сохранят негативное отношение к России и в будущем выступят против российских властей.

Именно массовый вывоз детей, который украинские власти называют депортацией, стал причиной для выдачи Международным уголовным судом ордеров на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой.

В документах Минпросвещения, в частности, говорится, что перед российскими учителями стоит задача "переориентации и становления российской идентичности подрастающего поколения" оккупированных территорий Украины, в частности их воспитания на основе российских "духовно-нравственных ценностей" и избавления от "деструктивной идеологии". Об этой "идеологии" в частности говорится в методичке под название "Профилактика конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде" и в прилагаемом к ней словаре, где приведены слова и выражения, которые могут использовать украинские дети и которые российские власти считают проявлением националистической идеологии, в том числе приветствие "Слава Украине" и негативные оценки России и россиян.

В другом пособии под названием "Сопровождение подростков, прибывших из зон ведения боевых действий", такие дети могут проявлять "протест", "капризность", "недоверие к взрослым" и вообще не смотреть на события "глазами нейтрального наблюдателя". В методичке говорится, что если родители ребенка погибли или пропали без вести, то педагог должен прямо рассказать ребенку об их смерти и дать "пережить эмоцию". Причину переселения детей из Украины следует объяснять "осложнением геополитической обстановки".

За время обучения в школе у ребенка должна сформироваться "российская идентичность", говорится в документах. В результате обучения школьник должен ощутить "чувство гордости за свою страну, патриотизм, чувство принадлежности к стране". Каким именно государством полагается гордиться, в рекомендациях не уточняется.

Ряд учителей, с которыми поговорила "Медуза", при этом отмечают, что на практике эти методички используются далеко не всегда.

По словам одного из сотрудников Минпросвещения, сотрудники "обсуждают между собой, что украинские дети — потенциальные террористы". "Мы же не дебилы - и понимаем, что Россия не приходила в Украину "с миром и добром". И что дети, которых оттуда вывезли во враждебную среду, могут начать противодействовать", - сказал собеседник издания.

"Медуза" также изучила отчёты Минпросвещения "по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" за три квартала 2023 года и, как утверждает, обнаружила свидетельства усыновления детей с оккупированных украинских территорий, - по документам, речь идёт о как минимум десятках детей. Львова-Белова ранее заявляла, что россияне россияне не могут усыновить ребёнка с этих территорий, только взять его под опеку.

В расследовании "Медузы" рассказано также о соместном проекте Минпросвещения и Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды отслеживает (ЦИСМ), который отслеживает поведение подростков в социальных сетях, располагая возможностями для деанонимизации их аккаунтов. По словам одного из сотрудников Минпросвещения, ЦИСМ "помогает нашим органам выявлять активистов сопротивления, противников российской власти". В 2023 году Центр получил из бюджета 621 млн рублей, отмечает Сибирь.Реалии.

На базе Минпросвещения также действует Федеральный центр развития программ социализации подростков, созданные по инициативе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Он занимается интеграцией украинских детей в российское общество: например, проводит тренинги для подростков, на которых детям рассказывают о "достижениях нашей страны". Минпросвещения в 2023 году выступило с инициативой создания "министерства сирот", которое будет заниматься, в том числе, детьми из Украины. По данным расследования, возглавить министерство может бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова.