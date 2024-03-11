"Медуза" сообщила о беспрецедентной атаке властей на издание

Издание "Медуза" рассказало, что в феврале и марте 2024 года российские власти начали беспрецедентную по интенсивности атаку на инфраструктуру издания. Отмечается, что давление усилилось одновременно с убийством политика Алексея Навального и за несколько недель до выборов президента России.

С середины февраля "зеркала" издания блокируют с периодичностью раз в 10–20 минут, ранее это происходило примерно раз в две недели. Как пишет "Медуза", сайт все активнее подвергается DDoS-атакам, также происходят попытки сломать платежную систему для приема пожертвований – в нее вводятся данные ворованных банковских карт, чтобы заставить банки отказаться от сотрудничества.

В 2024 году редакция обнаружила аномальный рост подписок на телеграм-канал издания. По предположению "Медузы", это делалось для того, чтобы затем массово жаловаться на то, что контент якобы не соответствует правилам платформы. Усилилось также давление на журналистов издания: выросло число попыток фишинга, предупреждений от Google о попытках взлома и спамерских атак.

"И хотя у нас нет прямых доказательств, мы считаем эту атаку попыткой полностью ликвидировать "Медузу" (очередной, но довольно ожесточенной). Это дорогостоящее заказное убийство: власти, связанные с ними организации и хакеры готовы потратить колоссальное количество ресурсов, чтобы разрушить нашу инфраструктуру", – говорится в заявлении издания.

По мнению редакции, нынешняя атака стоит в череде событий (локальные отключения интернета, блокировки без занесения в реестр, попытки помешать работе мессенджеров), которые выглядят подготовкой к ковровым блокировкам интернета в России на уровне всех возможных платформ и каналов связи.

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