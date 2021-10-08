Депутату Верховной рады Украины Виктору Медведчуку предъявили обвинение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила на своей странице в фейсбуке, что Медведчука подозревают в реализации "преступной схемы поставок угольной продукции" из так называемых "ДНР" и "ЛНР" с конца 2014 года по начало 2015 года. Депутат якобы отчитывался об этом перед властями России. Следствие предполагает, что его действия подрывали энергетическую независимость Украины. СБУ также проверит бывшего президента Украины Петра Порошенко в рамках нового дела в отношении Медведчука.

Депутата Верховной рады Виктора Медведчука отправили под домашний арест в мае этого года. Его вместе с ещё одним депутатом от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарасом Козаком подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. По данным следствия, они вступили в сговор с Россией по вопросу добычи нефти и газа неподалёку от побережья аннексированного Крыма, а также передавали спецслужбам России информацию, составляющую государственную тайну.

Медведчук — лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", она контролирует крупнейшую оппозиционную фракцию в Верховной раде. Оппоненты обвиняют партию в пророссийских настроениях, что считается ими недопустимым после аннексии Россией Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.

Медведчук — кум российского президента Владимира Путина. Тот в 2004 году выступил крёстным отцом младшей дочери украинского политика Дарьи.