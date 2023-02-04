Медведев грозит "ударами возмездия". В Киеве призвали игнорировать его

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз непрямо пригрозил Украине ядерным ударом. Отвечая на вопросы журналистки Наданы Фридрихсон, Медведев, в частности, заявил, что в случае, если Украина будет наносить удары по аннексированному Крыму или "вглубь России", "ответ России может быть любым".

"Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания", – говорится в ответе Медведева, который опубликовала Фридрихсон в своём телеграм-канале. Бывший президент России также высказал мнение, что возможные удары по российским объектам в Крыму приведут не к началу переговоров, а к "ударам возмездия": "Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что Украина в соответствии с международным правом может освобождать свои территории, включая Крым, "применяя любые инструменты". "Поэтому угрозы официальных лиц РФ об "ударах возмездия" – это только фиксация намерения совершения массовых убийств и попытка пугать в традиционном стиле РФ. Всегда игнорируйте Медведева", – написал Подоляк.

В пятницу Соединённые Штаты официально объявили о том, что в рамках нового пакета помощи от США Киев впервые получит высокоточные бомбы с ракетным двигателем GLSDB с дальностью полёта до 150 километров. Ранее США посылали в Украину ракеты только дальностью полёта до 80 километров. Новое оружие теоретически позволит вооружённым силам Украины поражать цели на севере Крымского полуострова. Официальный Киев заявляет, что не будет наносить удары по международно признанной территории России. К Крыму это ограничение не относится.