Медведев: не будем поставлять Западу продукты, "ужин врагу не отдадим"

Бывший президент России, ныне заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия полностью перестанет поставлять продовольствие и сельхозкультуры так называемым недружественным странам, то есть государствам, которые ввели против России санкции в связи с её вторжением в Украину.

Как написал Медведев в телеграме, продовольствие - это "тихое оружие" России, поскольку от поставок из неё зависит продовольственная безопасность многих стран.

По словам Медведева, российских продуктов хватает для полного обеспечения внутренних потребностей. При этом он упомянул "контроль за ценами". За рубеж Россия, по его словам, будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только "друзьям". "Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем" - пишет Медведев. Он отметил, что с 2014 года уже действуют ограничения на ввоз продуктов из стран Запада, но он может быть расширен. "Ужин врагу не отдадим" - написал Медведев, сопроводив текст многочисленными смайликами и эмодзи.

Медведев завёл телеграм-канал после начала так называемой спецоперации в Украине, когда в России заблокировали фейсбук и твиттер. Он выступает в канале с жёсткими, на грани развязности, заявлениями в адрес стран Запада, угрожая им в частности прекращением поставок газа и намекая на проблемы с ментальным здоровьем у президента США Джо Байдена.

Официально решений о запрете экспорта продовольствия в "недружественные страны" - это около 50 государств, включая США и страны ЕС - пока не принималось.

В августе 2014 года президент России в ответ на санкции западных стран запретил ввоз из них ряда продуктов питания. Впоследствии продукты, изъятые на таможне, начали уничтожать - сжигать и давить бульдозерами.