Медведев о базах на Кубе и в Венесуэле: "Мы ничего не можем размещать у них"

Бывший президент России Дмитрий Медведев, занимающий сейчас должность заместителя главы Совета безопасности, призвал не обсуждать вопрос о возможном открытии на Кубе и в Венесуэле российских военных баз. По его словам, само обсуждение этого вопроса "сразу же создает очень значительную напряженность" в мире.

Медведев прямо не отверг возможность размещения таких баз, однако отметил, что решение об их размещении зависит исключительно от воли соответствующих государств. "Это абсолютно суверенные страны. Мы ничего не можем размещать у них просто потому, что это должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами", – сказал Медведев, отметив при этом, что и в Гаване, и в Каракасе власти стремятся "восстановить нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки, поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период".

Тема возможного открытия баз в Латинской Америке (в частности, в считающихся дружественными России Кубе и Венесуэле, а также Никарагуа) начала обсуждается в прессе в связи с ожиданиями возможного ответа России на отказ США и их союзников от большинства российских требований по так называемым гарантиям безопасности. В последние недели президент России Владимир Путин говорил по телефону с лидерами всех трёх стран.

Медведев дал интервью российским СМИ, его полную версию опубликуют в пятницу. Большая часть интервью, как следует из опубликованных отрывков, посвящена росту напряжённости вокруг Украины. Медведев повторил жёсткие оценки в адрес этой страны и её руководства, заявив, что Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО. По мнению Медведева, украинцы рано или поздно изберут другое руководство, которое будет проводить "политику, которая направлена на нормальные экономические отношения с Россией, на признание геополитических реалий".

Говоря о возможных ответах России на переданные накануне Москве США и НАТО предложения по вопросу о безопасности, Медведев сказал, что решение будет принимать президент Владимир Путин.