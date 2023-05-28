Медведев пригрозил сенатору Грэму. В марте он ему уже грозил

Целый ряд российских чиновников и политиков в воскресенье прокомментировал высказывания сенатора США Линдси Грэма, сделанные во время посещения Киева 26 мая. Они утверждают, что сенатор назвал "убийства русских" лучшей инвестицией, которую могли сделать США. В адрес Грэма звучат обвинения и угрозы.

На видео, опубликованном президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, сенатор-республиканец, известный критик российских властей и сторонник увеличения помощи Украине, обсуждает с украинскими лидерами войну с Россией и поставки оружия. Зеленский говорит ему, что война для Украины идёт под лозунгом "жить свободными или умереть". "И мы сейчас живём свободными" - говорит Зеленский. "А русские (можно перевести и как "россияне" - РС) умирают" - констатирует Грэм. После этого ракурс меняется, то есть речь может идти о монтажной склейке, и сенатор говорит: "Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно". Зеленский сразу после этой фразы благодарит Вашингтон за поставки оружия Украине.

В Москве видео спустя более чем сутки после его опубликования интерпретировали однозначно - как то, что Грэм назвал именно убийство русских (а не помощь Украине) лучшей инвестицией США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: "Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов", а представитель МИД Мария Захарова обвинила США в финансировании гитлеровской Германии: "Завод «Кока-Кола» в Кёльне и до его национализации германским правительством исправно снабжал газировкой, в том числе немецких солдат. А знаменитая «Фанта» и вовсе была изобретена нацистами".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в телеграме высказывания сенатора, написав, что в США "регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов" . "Пусть он вспомнит печальную судьбу Роберта Кеннеди,

Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта,

Уэйна Оуэнса, а также других американских политиков", - написал Медведев, перечислив имена убитых в разное время сенаторов США.

Это не первая завуалированная угроза убийством, с которой выступает Медведев в адрес Грэма. В марте нынешнего года Медведев в присущей ему манере прокомментировал инцидент с крушением американского дрона Reaper MQ-9 над Чёрным морем 14 марта. Грэм тогда призвал сбивать российские самолёты в случае угрозы американским объектам. Медведев прокомментировал его слова так: "Кстати, и с такими тварями иногда случаются авиационные происшествия", снабдив высказывание эмодзи с изображением креста.