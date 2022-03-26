Глобальная ассоциация операторов связи GSMA сообщила об исключении российской компании "Мегафон". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на сообщение ассоциации.

Причины исключения в сообщении не указаны. "Мы искренне удивлены селективностью решения международной ассоциации, у этого шага нет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты восстановления нашего статуса", – заявил "Ведомостям" представитель "Мегафона".

GSMA занимается в том числе выработкой и определением технических стандартов. Например, ассоциация решает, какие технологии лягут в основу сетей мобильной связи следующих поколений.

Среди российских компаний членами ассоциации также являются МТС, "Билайн" и Tele2. Они пока не получали аналогичных уведомлений от GSMA, пишут "Ведомости".