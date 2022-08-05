Механическая пропаганда. В России зачищают даже лояльные СМИ

Информационный дайджест "Время Свободы", 5 августа

ООН собирается провести независимое расследование гибели украинских военнопленных в колонии в Еленовке на территории так называемой "ДНР". О проведении такого расследования просили и Россия, и Украина. В то же время американская разведка утверждает, что до приезда миссии Россия постарается сфабриковать доказательства удара по колонии с украинской стороны. В ночь на 29 июля в бараке колонии в Еленовке погибли десятки украинских военнопленных. Россия заявила, что удар был нанесен украинской ракетной системой, в Украине в организации взрыва обвинили Россию.

Сможет ли международная комиссия разобраться в обстоятельствах гибели пленных? Глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что да, даже если Россия попытается сфальсифицировать улики, специалисты смогут это заметить.

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Власти Московской области решили закрыть сразу же 57 муниципальных газет – без работы останутся 800 человек. Полтора десятка лет назад муниципальные издания Химок выступали против административного решения о вырубке Химкинского леса. Главный редактор одного из них, Михаил Бекетов, стал инвалидом после жестокого избиения. С тех пор финансируемые из бюджета небольшие СМИ все реже решаются на фронду. Но даже та небольшая самостоятельность, которую они сохраняли, стала не нужна российской пропагандистской машине.

Председатель профсоюза "Журналистская солидарность" Игорь Яковенко рассуждает о том, что российским властям, выдавившим из страны независимые издания, теперь не нужны даже лояльные.

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На этой неделе в список нежелательных в России организаций был внесен фонд Calvert 22. Этот фонд, основанный в 2009 году в Лондоне экономистом российского происхождения Нонной Матерковой, занимался продвижением российской культуры на Западе. Он тесно сотрудничал с российскими властями, Эрмитажем, Московским университетом, долгие годы спонсировался банком ВТБ, но несмотря на это стал для России нежелательным.

Бывший глава российского представительства Calvert 22 Валерий Нечай рассказывает о сибирском создателе бабочек, фильме о татарской кухне и других проектах фонда, которые еще совсем недавно очень нравились властям.

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Обезьянья оспа, вспышка которой началась в мае, вопреки ожиданиям части экспертов не сошла на нет, а совсем наоборот. Число выявленных заражений за пределами Африки приближается к 20 тысячам, и это, скорее всего, лишь часть реально инфицированных. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба и призывает обеспечить доступ к хранящимся у военных запасам противооспенных вакцин. Ситуация осложняется тем, что мы до сих пор мало знаем даже о том, как именно оспа обезьян передается от человека к человеку.

Биолог Ирина Якутенко считает, что новую инфекцию не стоит недооценивать, хотя и пандемией ковидного масштаба она не угрожает.