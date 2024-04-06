Мексика приостановила отношения с Эквадором после штурма посольства

Мексика приостановила дипломатические отношения с Эквадором после того, как полиция Эквадора взяла штурмом посольство Мексики и задержала бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа. Об этом сообщает агенство Reuters.

Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, дважды обвиненный в коррупции, скрывался в посольстве Мексики в городе Кито. В декабре прошлого года он прибыл в посольство и попросил политического убежища. Правительство Эквадора позднее обратилось к Мексике с просьбой войти в посольство и арестовать Гласа, однако полиции отказали в доступе. В пятницу, 5 апреля, правительство Мексики приняло решение предоставить Гласу политическое убежище.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа обвинил Мексику в "злоупотреблении иммунитетом и привилегиями, предоставленными дипломатической миссии", а также в "предоставлении дипломатического убежища вопреки общепринятым правовым рамкам".

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал арест "авторитарным актом", нарушением международного права и суверенитета Мексики. Он также поручил приостановить дипломатические отношения с Эквадором.

В 2017 году бывший вице-президент Эквадора был приговорен к шести годам лишения свободы по обвинению в получении взятки от строительной фирмы в обмен на предоставление ей государственных контрактов. В конце 2022 года он вышел на свободу. В конце 2023 года против него возбудили новое дело о нецелевом расходовании средств. Сам Глас утверждал, что его преследуют по политическим мотивам.