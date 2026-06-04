"Мемориал" и "ОВД-Инфо" внесли в список экстремистов в России

Росфинмониторинг внес "Мемориал" и более 30 связанных с ним организаций в список террористов и экстремистов, сообщает ТАСС.



В список добавили также "ОВД-Инфо", "Револьт-центр" и музей "Пермь-36".

Почему в перечень вместе с организациями "Мемориала" попали "ОВД-Инфо", "Револьт-центр" и музей "Пермь-36", официально не поясняется. В опубликованном Росфинмониторингом списке они указаны наряду с российскими и зарубежными отделениями "Мемориала", но каких-либо разъяснений о характере этой связи ведомство не предоставило.



В начале апреля Верховный суд России признал международное общественное движение "Мемориал" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.



Правление Международной ассоциации "Мемориал" заявило, что организации с названием, которая указана в документах дела, не существует. "Но, зная репрессивные практики путинского режима, можно не сомневаться: "ответчик" по иску был обозначен столь расплывчато и невнятно не по небрежности, а вполне намеренно. Это создаст предпосылки для последующих репрессий в России против любых "мемориальских" организаций, их участников и сторонников", – говорилось в заявлении.



"Револьт-центр" в августе 2025 года был объявлен "иностранным агентом" и закрылся на фоне прошедших перед этим обысков по делу о госизмене его основателя Павла Андреева.