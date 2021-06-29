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"Мемориал" признал уроженца Осетии Георгия Гуева политзаключенным

Георгий Гуев

Правозащитный центр "Мемориал" (власти России признали "Мемориал" иностранным агентом, "Мемориал" с этим не согласился. - Прим.ред.) признал политзаключённым уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, осужденного по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщается на сайте правозащитников.

"Мемориал" считает, что Гуева "лишили свободы в связи с ненасильственным осуществлением им права на свободу вероисповедания". По мнению правозащитников, приговор вынесли с нарушением права на справедливое судебное разбирательство. "Мемориал" призывает немедленно пересмотреть дело Гуева.

  • Приговор Гуеву был вынесен 20 ноября 2020 года. Его осудили на шесть лет колонии строгого режима. В материалах уголовного дела сперва фигурировали 50 миллионов рублей, которые молодой человек в 2015 и 2016 годах якобы перевел в исламский фонд "Мухаджирун" Абу Умара Саситлинского. Затем сумма снизилась до 7 тысяч 201 рубля. Гуев себя виновным не считает и утверждает, что деньги переводил на благотворительность для строительства колодцев в мусульманских странах.
  • В Северной Осетии в поддержку Георгия Гуева выступили многие общественные деятели. Депутат Госдумы Зураб Макиев и комитет "Матери Беслана" обращались к генпрокурору России с просьбой обеспечить объективное судебное следствие. В середине сентября автоблогер Алан Золоев провёл в защиту Гуева несколько автопикетов во Владикавказе.
  • В начале июня судебная коллегия военного суда Москвы не удовлетворила апелляцию в отношении Гуева. Его защита подала кассационную жалобу.

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