"Мемориал" признал уроженца Осетии Георгия Гуева политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" (власти России признали "Мемориал" иностранным агентом, "Мемориал" с этим не согласился. - Прим.ред.) признал политзаключённым уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, осужденного по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщается на сайте правозащитников.

"Мемориал" считает, что Гуева "лишили свободы в связи с ненасильственным осуществлением им права на свободу вероисповедания". По мнению правозащитников, приговор вынесли с нарушением права на справедливое судебное разбирательство. "Мемориал" призывает немедленно пересмотреть дело Гуева.

Приговор Гуеву был вынесен 20 ноября 2020 года. Его осудили на шесть лет колонии строгого режима. В материалах уголовного дела сперва фигурировали 50 миллионов рублей, которые молодой человек в 2015 и 2016 годах якобы перевел в исламский фонд "Мухаджирун" Абу Умара Саситлинского. Затем сумма снизилась до 7 тысяч 201 рубля. Гуев себя виновным не считает и утверждает, что деньги переводил на благотворительность для строительства колодцев в мусульманских странах.

В Северной Осетии в поддержку Георгия Гуева выступили многие общественные деятели. Депутат Госдумы Зураб Макиев и комитет "Матери Беслана" обращались к генпрокурору России с просьбой обеспечить объективное судебное следствие. В середине сентября автоблогер Алан Золоев провёл в защиту Гуева несколько автопикетов во Владикавказе.

В начале июня судебная коллегия военного суда Москвы не удовлетворила апелляцию в отношении Гуева. Его защита подала кассационную жалобу.